Каррагер — о переходе Ф. Торреса в «Челси»: знал, что «Ливерпуль» обвел их вокруг пальца

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился воспоминаниями о трансфере форварда Фернандо Торреса в «Челси» в 2011 году за £ 50 млн (примерно € 58,5 млн).



«Не мог в это поверить. Знал, что мы обвели „Челси“ вокруг пальца. Последние 12 месяцев Торрес был бледной тенью себя. Да, на протяжении 18 месяцев в „Ливерпуле“ он был лучшим нападающим в мире, а его выдающаяся статистика в матчах с „Челси“, видимо, засела в голове у владельца клуба. В том сезоне Торрес оформил дубль в игре с «Челси». Думаю, тогда Абрамович и принял решение.



На тот момент £ 50 млн были огромными деньгами, и мы все были в шоке. Конечно, в итоге мы сами сделали нечто подобное, купив Энди Кэролла за £ 35 млн, хотя также получили Луиса Суареса. Совсем не удивил тот факт, что у Торреса в „Челси“ дело не пошло», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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