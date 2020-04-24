«Возглавить клуб уговорили с 3-й попытки». Вадим Евсеев вспомнил о работе в «Текстильщике»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил, как работал в ивановском «Текстильщике».

«Иваново — замечательный город. Первая ассоциация с ним: город невест. Наверное, так. Но Иваново это ещё и очень футбольный город, с большими и давними традициями. Большой стадион, тысяч на 10-12. Любовь болельщиков. Здоровые амбиции. И, что важно, умение жить по средствам.



В «Текстильщик» меня помощником к себе позвал Парфёнов. Благодарен Диме за это приглашение: мы были единомышленниками. Думаю, я помог ему на том этапе. Клуб боролся за выход в ФНЛ, но «Тосно» на финише оказался удачливее.



В Иваново я приходил дважды, как помощник, а потом как главный тренер. Сергей Зобнин, замгубернатора, уговорил меня с третьей попытки. И когда я уходил в «Амкар», то он был одним из первых, кому я рассказал о своём решении.



Интересная деталь, кстати. Из «Текстильщика» я уходил в Пермь работать помощником в клуб Премьер-Лиги. Затем вернулся в Иваново главным, потом снова ушёл в «Амкар», где дебютировал главным тренером уже в РПЛ. Потом клуб закрыли, и я уехал в «Анжи», помогать Адиеву. Затем был «СКА-Хабаровск» и вот теперь «Уфа». И ни из одной команды меня не увольняли, решение сменить клуб я всегда принимал сам. Либо вмешивались обстоятельства, как в Перми.



Иваново вспоминаю с тёплом. Удивительно красивый край. Родина Тарковского. Потрясающий Плёс, где так любил бывать Левитан. Эта земля всегда была богата на талантливых людей», — написал Евсеев.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Вадима Евсеева.