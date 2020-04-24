Вьери: Холанд — сильнейший форвард в мире. Он уйдёт из «Боруссии» за € 300 млн

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери рассказал, что считает нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда самым сильным форвардом.

«Холанд – сильнейший из форвардов. Хорошо, что он выбрал дортмундскую «Боруссию», в этом клубе растут лучшие молодые футболисты. Через несколько лет он перейдёт в топ-клуб за € 200 млн, может и за 300», — приводит слова Вьери Corriere della sera.

Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы мадридский «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Руководство дортмундской «Боруссии» не намерено отпускать Холанда до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за немецкий клуб 11 матчей, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 1 результативную передачу.