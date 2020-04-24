Экс-полузащитник «Зенита» Олег Власов завершил карьеру

Полузащитник Олег Власов, выступавший за «Зенит» и другие клубы РПЛ, завершил карьеру.
«Карьеру я завершил. После ухода из «Ленинградца» почти год прошёл, куда уже возобновлять. Готов ли был рассматривать варианты? В том-то всё и дело, что интереса клубов не было. Никаких вариантов и предложений, поэтому принял решение закончить.
Немного грустно. Время пролетело очень быстро. Карьера получилась немного рваной. Не сказал бы, что с большими подъёмами. А вот падения были. Много пропустил из-за травм. Но случались, слава богу, и хорошие моменты. Есть о чем вспоминать», — цитирует Власова «Спорт уик-энд».
Последней командой хавбека был «Ленинградец», с которым Власов расторг контракт в июле 2019 года. Ранее Власов выступал за «Зенит», «Сатурн», «Терек», «Мордовию» тульский «Арсенал». Полузащитник отыграл в Российской Премьер-Лиге 199 матчей, забив 9 мячей. В 2003 году с «Зенитом» Власов завоевал Кубок премьер-лиги.
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