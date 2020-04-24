Де Брёйне: Роналду — одноклубник мечты. С ним моё количество пасов было бы запредельным
Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне назвал одноклубников своей мечты.
«Может, кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Команда может обладать великолепными полузащитниками, но нападающие — ключевые футболисты для моего стиля игры. Так что я бы выбрал Роналду или Анри.
Я мог бы делать навесы на Криштиану через всё поле, а он принимал бы мяч на высоте трёх метров. С ним моё количество пасов было бы запредельным», — приводит слова Де Брёйне Sport Bild со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
В нынешнем сезоне Кевин забил 9 мячей и отдал 19 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 28-летний бельгиец занимает первое место в списке лучших ассистентов английской Премьер-лиги (16).
Лионель Месси — лучший футболист последних 25 лет по версии FourFourTwo
Читайте также
- 24 апреля 2020
-
18:00
-
17:55
-
17:36
-
17:34
-
17:23
-
17:14
-
17:11
-
16:51
-
16:49
-
16:41
-
16:22
-
16:19
-
15:55
-
15:43
-
15:29
-
15:19
-
15:04
-
14:51
-
14:44
-
14:28
-
13:56
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:43
-
13:31
-
13:23
-
13:05
-
12:45
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:46
Партнерский контент