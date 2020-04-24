Де Брёйне: Роналду — одноклубник мечты. С ним моё количество пасов было бы запредельным

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне назвал одноклубников своей мечты.

«Может, кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Команда может обладать великолепными полузащитниками, но нападающие — ключевые футболисты для моего стиля игры. Так что я бы выбрал Роналду или Анри.

Я мог бы делать навесы на Криштиану через всё поле, а он принимал бы мяч на высоте трёх метров. С ним моё количество пасов было бы запредельным», — приводит слова Де Брёйне Sport Bild со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.

В нынешнем сезоне Кевин забил 9 мячей и отдал 19 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 28-летний бельгиец занимает первое место в списке лучших ассистентов английской Премьер-лиги (16).