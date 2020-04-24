«Уровень детского сада». Златан Ибрагимович — о вандалах, испортивших его статую в Мальмё

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал действия вандалов, которые испортили его статую в городе Мальмё, где он выступал за одноимённую команду с 1999 по 2001 год.
«Обидно. Они хотели внимания, хотели, чтобы СМИ написали об этом. Но их поступок — уровень детского сада. Я выше этого. Статую разрушили, но это не означает, что вместе с ней была разрушена моя история. Она будет жить вечно», — приводит слова Ибрагимовича Goal со ссылкой на Dplay.
Напомним, минувшей осенью неизвестные несколько раз атаковали памятник Златану в Мальмё. Его поджигали, отрезали ему нос, а также надевали на него сиденье для унитаза и мусорный мешок.
В январе вандалы повалили статую, подпилив ей ноги. Считается, что все эти действия совершали фанаты «Мальмё», которым не понравилось, что бывший игрок их клуба стал совладельцем «Хаммарбю» — принципиального соперника небесно-голубых.
- 24 апреля 2020
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