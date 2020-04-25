«Чушь собачья». Хаким Зиеш отреагировал на досрочное завершение Эредивизии

Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, прокомментировал решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Несмотря на первое место, «Аякс» не признают чемпионом.

«Аякс» уже на самом верху таблицы. Что за бред? Спор о том, что чемпионом мог бы быть АЗ… Да, они обыграли нас дважды, а разница мячей, что, сейчас не считается? Чушь собачья, конечно. Помните, как ПСВ выиграл чемпионат 2007 года? Точно, забив на один гол больше. Так почему мы официально не чемпионы?

Конечно, я тоже предпочел бы получить золотые медали на поле. Но если сейчас нужно выбрать один клуб в качестве чемпиона, то считаю, что это «Аякс», — цитирует Зиеша AD.

KNVB принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября. В ближайшее время организация проведёт консультации с УЕФА относительно дальнейших действий.



Ранее существовал вариант, при котором чемпионом нынешнего сезона признали бы «Аякс», возглавляющий турнирную таблицу. В 25 встречах амстердамская команда набрала 56 очков. Следом идут «АЗ Алкмар» (56) и «Фейеноорд» (50). В зоне вылета находятся «Валвейк», «АДО Ден Хааг» и «Фортуна» (стыковые матчи).