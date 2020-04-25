Дзюба в «Вечернем Урганте»: нас, футболистов, называют деревьями, нахожусь в своей среде

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как проводит время на карантине.

«Это моя спальня, моя обитель. Ты же знаешь, что нас футболистов называют деревьями. Я нахожусь в своей среде (в этот момент Дзюба находился рядом с пальмой. – Прим. «Чемпионата»). Артём Дубин. Так что всё нормально.

У нас есть в 11:30 с понедельника по пятницу общая тренировка с нашим тренерским штабом, который отвечает за физподготовку. Удивительное упражнение – с одного стула прыгаем на другой стул. Бегаем вокруг стульев, делаем частоту, перебежку. Всякие удивительные вещи, которые мы не понимаем, но мы их делаем, чтобы оставаться в форме», — сказал Дзюба в эфире «Вечерний Ургант».

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года.

Ранее Дзюба с женой присоединился к челленджу для влюблённых.