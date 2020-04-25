Артём Дзюба: хочу похвастаться, прочитал недавно «Скотный двор»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, чем занимается на карантине, который бы введён из-за пандемии коронавируса.

«Топ-3 фильма которые посмотрел за последнее время? Сейчас все на этот фильм подсели, мне кажется. «Заражение». Смотрел один раз. Я с первого раза всё понял. Я пересмотрел сериал «Мандалорец». Очень советую. И ещё не смотрел, но мне уже все сказали, что вышел фильм про Майкла Джордана. Говорят, потрясающая картина, сегодня буду смотреть. Скотный двор» прочитал недавно. Хочу похвастаться. Думал, как только сяду на карантин, посвящу себя много книгам. Обломался мой план, была осилена одна книга. Но, я думаю, что мы будем продолжать биться», — сказал Дзюба в эфире программы «Вечерний Ургант».

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года.

Ранее Дзюба сыграл с детьми в войну.