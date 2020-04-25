Рой Кин посоветовал игрокам не идти на снижение зарплат

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил мнение, что игроки из топ-клубов не должны идти на уступки и соглашаться на предложения о снижении заработной платы в связи с пандемией коронавируса.

«В действительно больших клубах и клубах, у которых богатые владельцы, игроки оказались под давлением. Если бы я сейчас находился в одном из таких клубов, то я бы, учитываю манеру моего ухода из «Манчестер Юнайтед», не согласился на понижение зарплаты. Я знаю, что на игроков оказывают давление, но это не ваше дело, что они делают со своей зарплатой. Ты получаешь свои деньги, и дальше можешь быть щедрым, если хочешь. Я не думаю, что игроки должны испытывать это давление со стороны клубов, особенно больших клубов.

Они заключили контракт, и контракт с клубом — твоё личное дело. Думаю, это чепуха, когда говорят о том, что все игроки должны согласиться на понижение зарплат. Всё очень индивидуально.

Если вы не хотите делиться своей зарплатой с миллиардером, который владеет клубом, то и не нужно. Не позвольте медиа, которые в любом случае пишут ложь об определенных игроках, повлиять на вас. Насчёт этой темы много спекуляций, и я не думаю, что здесь можно хоть чему-нибудь верить. Я удивлен, как много людей набрасываются с критикой на игроков. Это не ваше дело.

Я говорю о топ-клубах с очень богатыми владельцами. Естественно, клубы из низших дивизионов вынуждены идти на жертвы, но вот мой совет игрокам из топ-клубов с деньгами: не идите на уступки», — приводит слова Кина Sky Sports.