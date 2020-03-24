Рой Кин: моей работой было завоевание трофеев, а не голы

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не считает, что должен был чаще забивать.

«Нет, точно нет. Это была не моя работа. Моя работа заключалась в том, чтобы не проигрывать матчи и завоёвывать чемпионские титулы.

В начале карьеры я забил много голов, так что подумал: «Я освоил эту часть футбола, теперь сосредоточусь на том, чтобы действовать перед защитниками и диктовать игру.

Я много забивал на тренировках, но в дни матчей оставлял эту работу нападающим и таким парням, как Пол Скоулз, Райан Гиггз и Дэвид Бекхэм, которые стремились проходить вперёд», — приводит слова Кина Sky Sports.

Рой выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. В составе «красных дьяволов» ирландский полузащитник забил 51 мяч и отдал 29 результативных передач в 469 матчах во всех турнирах.