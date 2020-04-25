Златан Ибрагимович принял участие в тренировочном матче за «Хаммабрю» и отметился голом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в тренировочной игре за шведский клуб «Хаммабрю», владельцем 25% акций которого он является. Об этом сообщает DPlay Sport.

38-летнему шведскому форварду в одном из моментов удалось принять передачу из глубины, оторваться от защитника и выйти один на один с вратарём, уверенно реализовав момент.

Видео доступно на «Чемпионате».

Игра проходила с любительским футбольным клубом в формате 3 тайма по 30 минут.

Все игроки «Милана», кроме Ибрагимовича и Кессье, уже вернулись в Италию и начали прохождение двухнедельного карантина. Однако Златану было разрешено остаться в Швеции, где он ежедневно тренируется с «Хаммарбю», до момента, когда станет известна точная дата возобновления тренировочного процесса.



В текущем сезоне за «Милан» Ибрагимович принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.