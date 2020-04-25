Иван Обляков: сезон РПЛ нужно доиграть в любом случае, даже без зрителей

Полузащитник молодёжной сборной России и ЦСКА Иван Обляков рассказал, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и выразил мнение по поводу приостановленного сезона Российской Премьер-Лиги.



«Самоизолировался дома, на малой родине, в деревне Вындин Остров. Провожу время с родными, иногда — с друзьями. В любой момент могу выйти на улицу, подышать свежим воздухом.



По большей части провожу время с родителями, сестрами, девушкой. Играем в разные игры по вечерам. Сейчас еще и погода хорошая, так что можно погулять. Любим и что-то посмотреть по настроению: видео на YouTube, сериал или какой-нибудь фильм.



Из одноклубников в основном общаемся с Игорем Дивеевым, Костей Кучаевым и Федей Чаловым. У нас есть общий чат, переписываемся. Узнаём, как у кого дела, кто как занимается. Всегда на связи с ребятами.



Думаю, чемпионат нужно доиграть в любом случае, даже если придётся играть без зрителей. Время уходит, и надо успеть закончить. Ждём возможности начать играть и надеемся только на лучшее», — цитирует Облякова официальный сайт РФС.



Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно, соревнования должны возобновиться в июне, а пока футболисты в условиях самоизоляции поддерживают форму индивидуально.