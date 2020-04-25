Реми Кабелла: жизнь в России проходит очень-очень хорошо, «Краснодаром» очень доволен

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, ответил на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме». Один из них касался его выступлений в России — подписчик поинтересовался, как футболист себя чувствует в «Краснодаре».
«Жизнь в России проходит очень-очень хорошо. Очень доволен „Краснодаром“, тут созданы просто идеальные условия. Мне оказывают максимальную поддержку, просить большего невозможно. С прооперированной ногой всё в порядке, и я этому рад. Правда, сейчас перерыв, что создаёт проблемы.
На карантине занимаюсь по индивидуальной программе. Каждый день работаю. И ещё часто играю в видеоигры — Valorant и CS:GO», — сказал Реми.
Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно соревнования должны возобновиться в июне, а пока футболисты находятся на самоизоляции, в условиях которой поддерживают форму индивидуально.
Ранее Кабелла принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- 25 апреля 2020
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