Кабелла почеканил рулон туалетной бумаги и бросил вызов Ари и Вандерсону
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла принял участие в челлендже «Оставайся дома», призывая оставаться дома на карантине из-за пандемии коронавируса.
На видео, опубликованном в «инстаграме» футболиста, он чеканит рулоном туалетной бумаги. Француз бросил вызов своим одноклубникам – полузащитнику Вандерсону и нападающему Ари – а также своему бывшему партнёру по «Сант-Этьену» хавбеку Янну М’Вила и ещё нескольким людям.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее участие в этом челлендже принял капитан мадридского «Реала» защитник Серхио Рамос.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
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