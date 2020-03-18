Кабелла почеканил рулон туалетной бумаги и бросил вызов Ари и Вандерсону

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла принял участие в челлендже «Оставайся дома», призывая оставаться дома на карантине из-за пандемии коронавируса.



На видео, опубликованном в «инстаграме» футболиста, он чеканит рулоном туалетной бумаги. Француз бросил вызов своим одноклубникам – полузащитнику Вандерсону и нападающему Ари – а также своему бывшему партнёру по «Сант-Этьену» хавбеку Янну М’Вила и ещё нескольким людям.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в этом челлендже принял капитан мадридского «Реала» защитник Серхио Рамос.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.