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Кьеллини завершит карьеру в 2021 году и займёт пост в структуре «Ювентуса»

Кьеллини завершит карьеру в 2021 году и займёт пост в структуре «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продлит контракт с туринским клубом до 2021 года, сообщает Tuttosport.

Действующее соглашение 35-летнего итальянского футболиста с «Ювентусом» рассчитано до июня 2020 года. По информации источника, руководство клуба договорилось с Кьеллини о продлении контракта ещё на один год. Летом 2021 года Кьеллини завершит профессиональную карьеру и получит работу в структуре «Ювентуса».

Кьеллини перешёл в туринский «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Сумма трансфера итальянского защитника составила € 7,7 млн. В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 3 матчах итальянской Серии А и забил 1 мяч. Сезон в чемпионате Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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