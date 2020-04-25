Кириченко: не скажу, что футболистам тяжелее, чем людям, которые потеряли работу

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко заявил, что во время пандемии коронавируса людям, потерявшим работу, приходится тяжелее, чем футболистам.



«Понятно, что онлайн-тренировки — это обычный фитнес. Каждая команда сама принимает решение, как проводить тренировки. Футболистам непросто, но не могу сказать, что им тяжелее, чем людям, которые потеряли работу и которым не на что жить. Все сейчас находятся в непростой ситуации.

Продолжение тренерской карьеры? Конкретики по поводу работы нет, потому что нет понимания, что будет дальше. Общаюсь с людьми, у всех точно так же. Так что ситуация зависла. Думаю, когда пандемия закончится, футбольных клубов станет еще меньше, на рынок выйдут те, кто работает сейчас. Мы уже видим, что «Армавир» снялся, «Луч». И чем дольше эта история будет длиться, тем больше негативных моментов возникнет", — цитирует Кириченко «Р-Спорт».