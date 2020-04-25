Евсеев: хорошо знаем цену Неделчару. По нему уже были предложения от итальянских клубов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о румынском защитнике команды Ионуце Неделчару.
«Сегодня день рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии. Он пришёл в «Уфу» два года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель — заиграть в одном из серьёзных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалёкого будущего.
У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, один из лучших защитников в РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену.
Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают клубную карьеру, и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Неделчяру перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». Сумма трансфера составила € 600 тыс.
- 25 апреля 2020
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