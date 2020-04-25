«Угадай, кто это?» Аршавин опубликовал фото человека в футболке «Зенита» и маске свиньи

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал загадочное фото.

Экс-футболист сфотографировал человека в футболке с логотипом «Зенита», который при этом одет в куртку сборной России. На голове у неизвестного маска свиньи. «Угадай, кто это?!» — написал на изображении Аршавин.

Ранее Аршавин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с экс-полузащитником «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Владимиром Быстровым.

Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Завершил карьеру в 2018 году. Вместе с Быстровым работает телевизионным экспертом. Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в «Спартак». В 2009 году футболист вернулся в петербургский клуб.