«Угадай, кто это?» Аршавин опубликовал фото человека в футболке «Зенита» и маске свиньи

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал загадочное фото.
Экс-футболист сфотографировал человека в футболке с логотипом «Зенита», который при этом одет в куртку сборной России. На голове у неизвестного маска свиньи. «Угадай, кто это?!» — написал на изображении Аршавин.
Ранее Аршавин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с экс-полузащитником «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Владимиром Быстровым.
Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Завершил карьеру в 2018 году. Вместе с Быстровым работает телевизионным экспертом. Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в «Спартак». В 2009 году футболист вернулся в петербургский клуб.
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