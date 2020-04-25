Сердар Азмун опубликовал фото с лучшими друзьями

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал несколько совместных фото с игроками сборной Ирана.
На снимках Азмун тренируется с защитником Мортезой Пурлиганджи, вратарём Алирезой Бейранвандом, защитником Саманом Годдосом, форвардом Алирезой Джаханбахшем и защитником Рамином Резаэяном.
«Лучшие друзья», — подписал фото Азмун.
Ранее Азмун рассказал о своём отношении к форварду питерцев Александру Кокорину, на правах аренды выступающему за «Сочи». «Кокорин — очень хороший человек, он мне как старший брат», — сказал иранец.
Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
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