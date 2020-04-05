Азмун: Кокорин мне как старший брат. Очень жаль, что он сейчас не играет в «Зените»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своём отношении к форварду питерцев Александру Кокорину, на правах аренды выступающему за «Сочи».
«Кокорин – очень хороший человек, он мне как старший брат. Надеюсь, он будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените», — сказал Азмун в прямом эфире с журналистом Марией Командной на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Кокорин рассказал о дружбе с Азмуном. Россиянин заявил, что иранец ему как младший брат.
Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
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