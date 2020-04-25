«Ребята, оставайтесь сильными». Роналду запостил фото из тренажёрного зала

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с очередной тренировки.
Роналду позанимался в тренажёрном зале, выполнив упражнение с гантелями. «Ребята, оставайтесь сильными. Вперёд!» — подписал португалец снимок.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В этом сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (во всех — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (7 — с пенальти) и 3 результативных передач.
Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду в очередной раз призвал людей не покидать дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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