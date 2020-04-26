Алексис Санчес не нужен ни «Интеру», ни «Манчестер Юнайтед»

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не смог впечатлить «Интер», за который выступает на правах аренды, сообщает Mirror.

По данным источника, миланский клуб не собирается выкупать трансфер Санчеса, поскольку форвард не смог впечатлить руководство клуба своей игрой. При этом чилиец не нужен и «Манчестер Юнайтед», который также недоволен его игрой. «Красные дьяволы» могут заплатить Санчесу для того, чтобы он покинул клуб.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес выступает за миланский «Интер» на правах аренды. Чилиец принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором одного гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года.