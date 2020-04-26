Марадона об аресте Роналдиньо: его единственная ошибка — быть кумиром

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал арест легендарного футболиста Роналдиньо.
«То, что случилось с Роналдиньо, огорчило меня. Он не преступник, он только приехал на работу. Кажется, его единственная ошибка — быть кумиром. Он мой друг, и я буду поддерживать его до смерти», — приводит слова Марадоны Marca со ссылкой на El Dia.
Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев. 9 апреля Роналдиньо и его брат вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн.
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