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В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки

В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки
Футбол / Италия 0

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что с 4 мая карантинные меры в стране будут ослаблены.

«Работаем над тем, чтобы большая часть бизнеса страны, от производства до строительства, была открыта с 4 мая. Больше не можем продлевать карантин, так как рискуем нанести огромный ущерб социально-экономической структуре страны. Объявим детали нового плана действий не позднее начала следующей недели. Но пока мы не можем обеспечить людям полную свободу передвижения», — приводит слова Конте La Repubblica.

Ожидается, что с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки. В группах спортсмены начнут работать не раньше 18 мая, что может отсрочить дату возобновления сезона в итальянской Серии А.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 200 тыс. человек. Излечилось более 835 тыс. В России по состоянию на 26 апреля зафиксировано более 74 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе Серия А.

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