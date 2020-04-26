Кассано: Холанд — зверь, который никого и ничего не боится

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о норвежском форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.



«Когда Холанд выступал за „Зальцбург“, я порекомендовал его Аузилио, и он сказал, что „Ювентус“ наблюдает за игроком. Холанд помогает команде, забивает и одинаково хорошо владеет обеими ногами. Он зверь, который никого и ничего не боится», — приводит слова Кассано Goal.com.



Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в зимнее трансферное окно сезона-2019/2020. В чемпионате Германии, прерванном из-за пандемии коронавируса, провёл за дортмундскую команду 8 матчей и забил девять мячей. В дебютном матче с «Аугсбургом» на счету Антонио хет-трик.

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