Кассано: Холанд — зверь, который никого и ничего не боится
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о норвежском форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
«Когда Холанд выступал за „Зальцбург“, я порекомендовал его Аузилио, и он сказал, что „Ювентус“ наблюдает за игроком. Холанд помогает команде, забивает и одинаково хорошо владеет обеими ногами. Он зверь, который никого и ничего не боится», — приводит слова Кассано Goal.com.
Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в зимнее трансферное окно сезона-2019/2020. В чемпионате Германии, прерванном из-за пандемии коронавируса, провёл за дортмундскую команду 8 матчей и забил девять мячей. В дебютном матче с «Аугсбургом» на счету Антонио хет-трик.
Эрлинг Холанд: моё любимое блюдо — кебаб-пицца
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
15:41
-
15:37
-
15:13
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:58
-
13:19
-
13:12
-
12:55
-
12:48
-
12:26
-
12:21
-
11:59
-
11:53
-
11:40
-
11:29
-
11:21
-
10:59
-
10:56
-
10:42
-
10:40
-
10:30
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:28
-
09:26
-
09:18
-
08:36
-
08:30
-
07:53
-
07:35
-
06:52
Партнерский контент