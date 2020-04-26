Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кассано: Холанд — зверь, который никого и ничего не боится

Кассано: Холанд — зверь, который никого и ничего не боится
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о норвежском форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Когда Холанд выступал за „Зальцбург“, я порекомендовал его Аузилио, и он сказал, что „Ювентус“ наблюдает за игроком. Холанд помогает команде, забивает и одинаково хорошо владеет обеими ногами. Он зверь, который никого и ничего не боится», — приводит слова Кассано Goal.com.

Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в зимнее трансферное окно сезона-2019/2020. В чемпионате Германии, прерванном из-за пандемии коронавируса, провёл за дортмундскую команду 8 матчей и забил девять мячей. В дебютном матче с «Аугсбургом» на счету Антонио хет-трик.

Эрлинг Холанд: моё любимое блюдо — кебаб-пицца
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020