В Испании планируют стерилизовать поле и мячи в случае возобновления сезона
Президент ассоциации врачей Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Рамос рассказал, что в случае возобновления сезона мячи и поле будут стерилизовать до матча, а также в перерыве.
«Риска заражения от мяча в принципе нет. Всё, что будет использоваться, включая газон, будет стерилизоваться до начала матча, а также в перерыве. От мяча можно заразиться, но обеззараженный мяч, который будет использован на стерильном поле, практически безопасен.
Футболисты не будут контактировать друг с другом так, как раньше. Мы увидим с вами другой вид футбола. Всё будет немного по-другому. Игроки не будут держаться друг за друга во время угловых. При праздновании не будет обниманий", — приводит слова Рамоса El Pais.
Президент Ла Лиги: вероятно, нам придётся играть при закрытых трибунах до декабря
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
20:08
-
19:51
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:16
-
18:55
-
18:48
-
18:34
-
18:27
-
18:06
-
18:05
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:18
-
16:57
-
16:53
-
16:25
-
16:03
-
15:55
-
15:41
-
15:37
-
15:13
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:58
-
13:19
-
13:12
Партнерский контент