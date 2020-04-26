В Испании планируют стерилизовать поле и мячи в случае возобновления сезона

Президент ассоциации врачей Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Рамос рассказал, что в случае возобновления сезона мячи и поле будут стерилизовать до матча, а также в перерыве.

«Риска заражения от мяча в принципе нет. Всё, что будет использоваться, включая газон, будет стерилизоваться до начала матча, а также в перерыве. От мяча можно заразиться, но обеззараженный мяч, который будет использован на стерильном поле, практически безопасен.

Футболисты не будут контактировать друг с другом так, как раньше. Мы увидим с вами другой вид футбола. Всё будет немного по-другому. Игроки не будут держаться друг за друга во время угловых. При праздновании не будет обниманий", — приводит слова Рамоса El Pais.