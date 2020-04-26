«Барселона» приостановила переговоры о продлении контракта с тер Штегеном
«Барселона» приостановила переговоры с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном о новом контракте, сообщает Sport.es.
Каталонский клуб не собирается возвращаться к диалогу с 27-летним вратарём до тех пор, пока не станут понятны последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Вместе с тем «Барселона» и тер Штеген не отказываются от намерения заключить новое соглашение.
Действующий контракт вратаря сборной Германии с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года. Сообщалось, что на футболиста претендовали туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».
В ближайшее окно сине-гранатовые готовы расстаться со всеми футболистами, кроме троих — нападающего Лионеля Месси, голкипера Марк-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга.
«Барселона» готова расстаться со всеми футболистами, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга
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