Владельцы «Манчестер Сити» приостановили сделку по покупке французского клуба «Нанси»

Президент футбольного клуба «Нанси», выступающего во втором дивизионе Франции, Жак Руссело рассказал, что процесс поглощения концерном City Football Group приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Операция должна была быть завершена 30 марта.Но переговоры приостановлены. Это не значит, что они прекращены. Это не конец истории. Мы сталкиваемся с глобальным кризисом. Сегодня есть аспекты, которые мы не контролируем. Но мы не изменили направление», — приводит слова Руссело The Sun.

Французский клуб может стать 8-м футбольным проектом для бизнесменов из Абу-Даби. На данный момент они уже владеют клубами из Австралии («Мельбурн Сити»), США («Нью-Йорк Сити»), Англии («Манчестер Сити»), Японии («Йокогама»), Китая («Сычуань Цзюню»), Испании («Жирона»), Уругвая («Атлетико Турке») и Индии («Мумбаи Сити»).



«Нанси», набрав 34 очка в 28 турах, занимает 12-е место французской Лиги 2.