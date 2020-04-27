Глава Минздрава Испании не верит в возобновление сезона до лета

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья не верит, что чемпионат страны по футболу может возобновиться раньше лета.

«Говорить, что профессиональный футбол вернётся к нам до лета, было бы проявлением безрассудства с моей стороны. Мы внимательно следим за развитием эпидемиологической ситуации и обязательно предоставим указания, какие виды деятельности в ближайшее время можно возобновить», — приводит слова чиновника Marca.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта. На данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, лидирует «Барселона» с 58 очками, опережая мадридский «Реал» на два очка.

Испания находится на строгом карантине с 14 марта — жителям страны разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Всего в Испании 220 тыс. случаев заражения COVID-19 и 23 190 летальных исходов.