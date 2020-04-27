«Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за ситуации с коронавирусом

«Барселона» не будет принуждать футболистов возвращаться к матчам, если они не уверены, что не заразятся коронавирусом, сообщает Sport.es.
По мнению медицинского штаба сине-гранатовых, до сих пор существует высокий риск заражения коронавирусом. Поэтому руководство каталонского клуба также рассматривает вопрос об отказе от дальнейшего участия в матчах, при возобновлении сезона, пока органами здравоохранения страны не будут созданы соответствующие санитарные условия. Ранее президент Примеры Хавьер Тебас выступил с заявлением, в котором рассказал, что командам будет грозить техническое поражение, в случае отказа выхода на матч.
Руководство лиги не одобряет позицию «Барселоны», но готово принять её, так как за ситуацией следят ещё шесть клубов, которые ждут официального заявления каталонцев и в случае чего, готовы поддержать её.
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