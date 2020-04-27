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В «Химках» заявили о готовности выступать в РПЛ

В «Химках» заявили о готовности выступать в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал возможность досрочного завершения нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.

«На прошлой неделе общались с министром спорта области. Нам не было отказано. Мы обсуждали вариант с выходом в РПЛ. На данный момент «Химки» готовы играть в РПЛ. Остановить ФНЛ для многих клубов неплохой вариант. Позволит сэкономить много денег, это правильное решение», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что если РПЛ сезона-2019/2020 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

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