ФИФА планирует увеличить количество замен до пяти

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет разрешить командам проводить по пять замен за один матч в случае возобновления нынешней кампании, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.
Организация рассчитывает, что это позволит футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, если встречи будут проводиться в сжатые сроки.
Чтобы не создавать ненужных пауз, ФИФА предлагает создать три временных слота для замен. При этом, как и раньше, игроков можно будет поменять в перерыве.
Предложение ФИФА рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся регулированием правил игры в футбол.
Если изменения в правилах будут утверждены, ФИФА распространит их также на сезон-2020/2021 и все международные матчи 2021 года, включая встречи перенесённого чемпионата Европы.
- 27 апреля 2020
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