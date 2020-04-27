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ФИФА планирует увеличить количество замен до пяти

ФИФА планирует увеличить количество замен до пяти
ФИФА планирует увеличить количество замен до пяти
Футбол / РПЛ 0

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет разрешить командам проводить по пять замен за один матч в случае возобновления нынешней кампании, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

Организация рассчитывает, что это позволит футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, если встречи будут проводиться в сжатые сроки.

Чтобы не создавать ненужных пауз, ФИФА предлагает создать три временных слота для замен. При этом, как и раньше, игроков можно будет поменять в перерыве.

Предложение ФИФА рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся регулированием правил игры в футбол.

Если изменения в правилах будут утверждены, ФИФА распространит их также на сезон-2020/2021 и все международные матчи 2021 года, включая встречи перенесённого чемпионата Европы.

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