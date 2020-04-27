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Геркус: Николич — не уровень «Локомотива». Тренировал в третьесортных чемпионатах по году

Геркус: Николич — не уровень «Локомотива». Тренировал в третьесортных чемпионатах по году
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды экс-наставника «Партизана» Марко Николича.

«Если то, что пишут, — правда, это весьма странное решение. Тем более сербский тренер — абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем.

И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Сёмин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать.

Но, повторюсь, это если верить слухам. Пока же совет директоров «Локомотива» через своего председателя сообщил о договорённостях с Сёминым о его продлении, после появления информации о сроках возобновления чемпионата. Не очень понимаю, как связаны эти события, но давайте подождём официальной информации», — цитирует Геркуса Sport24.

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