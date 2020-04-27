Андре Виллаш-Боаш: не вернусь в английскую Премьер-лигу
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, ранее возглавлявший «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», признался, что не хочет возвращаться в английский чемпионат.
«Я не вернусь в английскую Премьер-лигу. Да, в этом чемпионате есть большие деньги, лучшие футболисты и команды. Но мне нравится тренировать команду в лиге, которая включает в себя клубы с различной философией игры. В Англии всё не так», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com со ссылкой на Radio Renascenca.
Виллаш-Боаш стал главным тренером лондонского «Челси» в 2011 году и проработал в клубе один год. В 2012 году португальский специалист возглавил «Тоттенхэм Хотспур», а в 2014 году Виллаш-Боаш стал главным тренером петербургского «Зенита».
Виллаш-Боаш и игроки «Марселя» поддержали врачей, которые борются с коронавирусом
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:46
-
18:29
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:42
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
16:02
-
15:58
-
15:55
-
15:54
-
15:46
-
15:22
-
15:19
-
15:05
-
14:59
-
14:55
-
14:36
-
14:18
-
14:00
-
13:47
Партнерский контент