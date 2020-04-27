Алиев — Милевскому: если чемпионаты не восстановят, ты подзалетишь на золотой мячишко

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев в шутку заявил, что украинский нападающий «Динамо-Брест» Артём Милевский по итогам 2020 года может быть претендентом на «Золотой мяч».
«6 января вручают «Золотой мяч». Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А на сцену в халате выйдешь.
Я хочу сделать прощальный матч, но тогда, когда ты закончишь. Чтобы сделать это вместе. Я буду ждать. Представляешь афишу: «Кенты прощаются с большим футболом»? Столько недоброжелателей придёт!» — сказал Алиев в прямом эфире на канале «Миля» в YouTube.
35-летний Милевский в нынешнем сезоне провёл шесть матчей в чемпионате Беларуси (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.
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