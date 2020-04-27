Милевский: карантина в Беларуси нет, но это не значит, что люди не переживают

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский отметил, что, несмотря на отсутствие карантина, жители Беларуси во время пандемии коронавируса соблюдают меры предосторожности.



«Карантина в Беларуси нет, но это не значит, что люди не переживают. Все умные и взрослые, каждый сам себе режиссёр. Ходить может хоть десять тысяч, но по известным причинам они не ходят, и я их прекрасно понимаю», — сказал Милевский в прямом эфире на канале «Миля» в YouTube.



Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 208 тыс. человек скончались. Излечились более 888 тыс.