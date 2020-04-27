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Милевский: карантина в Беларуси нет, но это не значит, что люди не переживают

Милевский: карантина в Беларуси нет, но это не значит, что люди не переживают
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский отметил, что, несмотря на отсутствие карантина, жители Беларуси во время пандемии коронавируса соблюдают меры предосторожности.

«Карантина в Беларуси нет, но это не значит, что люди не переживают. Все умные и взрослые, каждый сам себе режиссёр. Ходить может хоть десять тысяч, но по известным причинам они не ходят, и я их прекрасно понимаю», — сказал Милевский в прямом эфире на канале «Миля» в YouTube.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 208 тыс. человек скончались. Излечились более 888 тыс.

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