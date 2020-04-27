Сергей Игнашевич рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич сообщил, что лучшим футболистом в истории он считает аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лучший игрок всех врёмен — Месси», — написал Игнашевич в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В составе каталонского клуба он принял участие в 718 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 627 забитых мячей и 261 результативной передачи. 10-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 6-кратный обладатель «Золотого мяча».