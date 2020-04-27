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«Зенит» окажет финансовую помощь двум больницам Санкт-Петербурга

«Зенит» окажет финансовую помощь двум больницам Санкт-Петербурга
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» окажет финансовую помощь ещё двум медицинским учреждениям Санкт-Петербурга — ГБУЗ «Городская Покровская больница» и ГБУЗ «Городская Александровская больница», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Средства будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего медицинского персонала учреждений. Больницы получат 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов, а также 30 пульсоксиметров.

«Невозможно не заметить, насколько остро стоит вопрос обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, в том числе из-за дефицита и ажиотажного спроса на них. Нехватка основных расходных материалов сказывается и на больницах, по причине чего персонал медицинских учреждений подвергается большой опасности при работе с пациентами. Принимая это во внимание, тренерский штаб, игроки и руководство клуба вновь выступили с инициативой выделить личные средства на закупку защитной экипировки, чтобы обеспечить безопасность персонала ещё двух больниц Петербурга. Это наша первостепенная задача — защита тех, кто сегодня находится на передовой в круглосуточной борьбе за наши жизни и здоровье», — отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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