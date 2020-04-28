Демба Ба – об ошибке Джеррарда в 2014 году: должно быть Стивену сложно с этим жить

Экс-нападающий лондонского «Челси» Демба Ба рассказал, что чувствовал бы, оказавшись на месте Стивена Джеррарда матче «Ливерпуль» — «Челси» (0:2) в 2014 году.

«Должно быть, с этим сложно жить. Если я поставлю себя на его место, чего я толком не делал до сих пор, то игроку, который так долго и так замечательно выступал за одну команду, должно быть ужасно упустить титул из-за своей ошибки. Конечно, в какой-то степени я симпатизирую ему. Но я об этом особо не задумываюсь», — приводит слова форварда Sky Sports.

Напомним, в сезоне-2013/2014 за три тура до конца «Ливерпулю» было достаточно набрать 7 очков, чтобы обеспечить себе победу в английской Премьер-лиге. Однако в первом из трёх матчей, «Ливерпуль» оступился вследствие грубой ошибки полузащитника красных Стивена Джеррарда. Вчера, 27 апреля, была шестая годовщина этого события.

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