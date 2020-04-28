«Реал Мадрид» следит за 18-летним талантливым игроком «Пеньяроля» Факундо Пеллистри

«Реал Мадрид» проявляет заинтересованность в вундеркинде уругвайского «Пеньяроля» Факундо Пеллистри, сообщает Goal.

За 18-летним талантом, играющим на позиции крайнего полузащитника, наблюдал главный скаут «Королевского клуба» Джуни Калафат, который в своё время разглядел Винисиуса Джуниора и Родриго, и он убеждён, что у уругвайца есть потенциал стать звездой.

«Пеньяроль» оценивает игрока в € 9 млн, так как недавно Факундо подписал новое 4-летнее соглашение с клубом. Среди заинтересованных в нём сторон отмечают такие команды, как «Манчестер Сити», «Валенсию», «Атлетико Мадрид», «Бока Хуниорс», «Вулверхэмптон» и «Наполи».

В настоящее время Пеллистри играет под руководством бывшего нападающего «Атлетико Мадрид» и нападающего сборной Уругвая Диего Форлана. Он был провозглашен одним из самых многообещающих игроков своей страны, и в ближайшем будущем ему предстоит дебютировать в своей национальной команде.

За свою карьеру 18-летний полузащитник провёл 25 матчей за «Пеньяроль», отличившись одним забитым мячом и трёмя результативными передачами.