Лопетеги: не у всех есть дом с садом и бассейном. Многие игроки живут в квартирах в 100 м²

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал об условиях жизни игроков.

«Это не будет похоже на начало нормальной предсезонки после возвращения из отпуска. Нам понадобится минимум пять недель работы, прежде чем можно будет возобновить матчи. Не у всех есть дом с садом и бассейном. Многие футболисты живут в квартирах в 100 м², и по возвращении они будут готовы даже не на 20 процентов своих возможностей», — приводит слова Лопетеги AS.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 211 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 893 тыс.