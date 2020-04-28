Чемпионат Чехии возобновится 25 мая

В чемпионате Чехии определились с датой возобновления футбольного сезона, сообщается на официальном сайте турнира.

Розыгрыш сезон будет возобновлён 25 мая. Комитет лиги должен провести собрание 12 мая и утвердить план по возобновлению чемпионата.

При этом Футбольная ассоциация лиги продолжает переговоры и заинтересована в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и его уполномоченными, чтобы подготовить комплекс мер, которые позволят профессиональным футболистам вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям.

Футбольный сезон в Чехии, как и практически во всём мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 211 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 893 тыс.