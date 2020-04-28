Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Чехии возобновится 25 мая

Чемпионат Чехии возобновится 25 мая
Футбол / Прочие турниры 0

В чемпионате Чехии определились с датой возобновления футбольного сезона, сообщается на официальном сайте турнира.

Розыгрыш сезон будет возобновлён 25 мая. Комитет лиги должен провести собрание 12 мая и утвердить план по возобновлению чемпионата.

При этом Футбольная ассоциация лиги продолжает переговоры и заинтересована в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и его уполномоченными, чтобы подготовить комплекс мер, которые позволят профессиональным футболистам вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям.

Футбольный сезон в Чехии, как и практически во всём мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 211 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 893 тыс.

РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020