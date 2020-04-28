Созин: Фролов посмотрел на вакханалию от Уткина и Соловьёва и тоже решил отметиться

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выступление вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего российское правительство.



«Фролов высказал свою точку зрения, а мы живём в демократическом обществе – кому-то его слова понравились, кому-то нет. Точку зрения каждого человека нужно уважать. Штрафовать его или нет, пусть решает клуб. На мой взгляд, высказывание Фролова не имеет никакого отношения к комитету по этике РФС. Но сказать точно, будем мы рассматривать эти слова или нет, я не могу.



Моя точка зрения – Фролов сказал то, что думал. Правильно это или нет – неважно, это его точка зрения. Клуб посчитал, что он сказал неправильно, – пусть это останется на совести клуба. Но Фролов никого не оскорблял, не говорил гадости. На просторах интернета сейчас мат-перемат Соловьёва и Уткина – Фролов посмотрел на эту вакханалию и тоже решил отметиться. А РФС и комитет по этике к высказываниям господина Фролова не имеют никакого отношения», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Юрист: в словах Фролова нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф