«Я бы сказал то же самое». Фердинанд заступился за Погба после критики от Сунесса

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал перепалку между полузащитником «красных дьяволов» Полем Погба и экс-футболистом и тренером «Ливерпуля» Грэмом Сунессом.
«Погба даже не играл в этом году! Не знаю, как его имя возникает в обсуждениях. Зачем вы о нём говорите? Сунесс сказал ему выложить медали на стол. Слушайте, у этого парня есть медаль чемпиона мира. Трудно дискутировать с тем, у кого есть такой трофей. Погба четыре раза становился чемпионом Италии или вроде того. У него достаточно титулов.
Слушайте, Грэм Сунесс был отличным футболистом и тоже много чего выиграл. Но моё поколение и тем более его должны понять, что нынешние игроки порой не знают их. Погба говорит, что не в курсе, кто такой Сунесс, и я ему верю. Это не проявление неуважения. На его месте я бы сказал то же самое, только немного иначе. Я бы сказал: «Вы не уважали меня всё это время, хотя я даже ни разу не ударил по мячу! Почему вы постоянно меня обсуждаете?» — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на официальный подкаст «Манчестер Юнайтед».
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