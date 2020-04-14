Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Медали на стол!» Экс-игрок «Ливерпуля» ответил Погба, который сказал, что не знает его

«Медали на стол!» Экс-игрок «Ливерпуля» ответил Погба, который сказал, что не знает его
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который сказал, что не знает, кто он такой.

«На ум приходит старая футбольная фраза: выкладывай свои медали на стол!» — сказал Сунесс в эфире The Football Show на телеканале Sky Sports.

Большинство трофеев Погба завоевал в туринском «Ювентусе» и национальной команде Франции. В их числе — четыре титула итальянской Серии А, два Кубка Италии, золотая медаль чемпионата мира — 2018 и серебряная медаль чемпионата Европы — 2016. В «Юнайтед» хавбек выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.

В качестве футболиста «Ливерпуля» Сунесс завоевал более 10 трофеев, включая пять титулов чемпиона Англии и три Кубка европейских чемпионов.

Погба — о критике от Сунесса: я даже не знал, кто он такой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020