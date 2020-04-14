«Медали на стол!» Экс-игрок «Ливерпуля» ответил Погба, который сказал, что не знает его

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который сказал, что не знает, кто он такой.

«На ум приходит старая футбольная фраза: выкладывай свои медали на стол!» — сказал Сунесс в эфире The Football Show на телеканале Sky Sports.

Большинство трофеев Погба завоевал в туринском «Ювентусе» и национальной команде Франции. В их числе — четыре титула итальянской Серии А, два Кубка Италии, золотая медаль чемпионата мира — 2018 и серебряная медаль чемпионата Европы — 2016. В «Юнайтед» хавбек выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.

В качестве футболиста «Ливерпуля» Сунесс завоевал более 10 трофеев, включая пять титулов чемпиона Англии и три Кубка европейских чемпионов.