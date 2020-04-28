Бышовец сравнил Фролова с российскими депутатами

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец прокомментировал политические высказывания голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова и форварда «Сочи» Александра Кокорина.
«Я считаю, чтобы говорить такое, как Фролов, нужно иметь прежде всего моральное право на оценку. Что он сделал сам для борьбы с коронавирусом, чтобы давать оценки правительству? Это как наши депутаты, которые призывают сокращать зарплаты футболистам, притом что сами своей зарплатой жертвовать не собираются. Во всяком случае я ничего подобного не слышал. У нас депутаты гордятся количеством принятых законов. И это «восхищённое законотворчество» только подчёркивает неисполнение законов и слабость государственности.
Насчёт критики Путина, когда человек бьёт стулом по голове своего оппонента или избивает толпой одного человека, вряд ли у Кокорина есть моральное право оценивать государственную систему или его лидера. Наверное, таким людям надо начинать с себя. Есть пример того же Стрельцова, с которым я два года жил на сборах и в гостинице. И после случившегося тюремного срока в его жизни я не слышал от Стрельцова претензий к властям. Человек видел проблемы в себе, он понимал свою вину. А то, что мы слышим от Кокорина, — это удел, конечно, не личности», — приводит слова Бышовца телекомпания «Новый век».
- 28 апреля 2020
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