Александр Алаев: единственный реалистичный вариант — возобновить сезон 28 июня

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что чемпионат России может быть возобновлён 28 июня.

«Хочу передать слова благодарности сотрудникам здравоохранения. Трое суток мы без перерыва обсуждали все варианты. Надо понимать, что у нас есть ограничения. Конечно, мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее. Ключевая дата — 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить участников еврокубков. Нам надо четыре, а лучше пять недель, чтобы доиграть этот сезон. Также надо вернуть легионеров. Единственный реалистичный вариант — 1 июня начнётся тренировочный процесс, 28 июня — начнётся сезон», — сказал Алаев в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».