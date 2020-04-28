Тарасов: оказавшись перед Путиным, скажу ему «доброе утро»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями о том, как он продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Локомотив» (2:0) 16 февраля 2016 года.

«Почему спортсмены без образования идут в политику после завершения карьеры? А почему мне этот вопрос адресован? Я свою позицию ещё после матча в Турции показал. Тогда и с Турцией были не очень отношения – и я поддержал всю Россию. Переобуваться я не буду. Есть вещи неправильные, есть те, которые нравятся, – это бесконечная тема. Было немного очково, но я всё правильно сделал.

Отреагировал ли Путин? Была куча звонков, Смородская вызвала к себе, и был жёсткий разговор, сказала, что так нельзя делать. Я сказал, что не каждый футболист знает о том, что такие вещи делать нельзя. Майка и майка. Я должен был сделать этот жест, хотелось сказать: «Мы русские, мы никого не боимся». Оказавшись перед Путиным, скажу ему «Доброе утро», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.