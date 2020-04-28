Дмитрий Тарасов: наши пока справляются с коронавирусом лучше, чем где-либо в мире

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» поделился мыслями о борьбе с распространением коронавируса в России.



«Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлён на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках.



Ещё думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили. А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице… И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другим графикам. Тут врачам, конечно, низкий поклон», — написал Тарасов.

«Между нами рай». Дмитрий Тарасов сфотографировался с женой на крыше